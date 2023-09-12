香港巨星「永遠的哥哥」張國榮2003年4月1日驟逝，享年46歲，而他生前的摯愛唐鶴德至今仍是單身，且20年來對張國榮的愛依舊不變；今（12）日迎來張國榮67歲冥誕，唐鶴德在社群上曬出兩人過往合照。

唐鶴德在今（12）日凌晨透過IG發文，分享一張2人合照寫道：「分享一張生日合照，我們一起祝福『哥哥』生日快樂」，當中可見張國榮從背後抱住唐鶴德，2人臉貼臉對著鏡頭露出微笑；照片曝光後，讓許多粉絲感嘆：「終於等到合照啦！永遠看起來都是這麼的般配」、「好登對」、「永遠寵愛哥哥張國榮」。

事實上，張國榮與唐鶴德是在兒時認識，1982年兩人在某家酒店中重逢，直到隔年兩人才在一起，1997年張國榮曾在演唱會上感謝母親與唐鶴德，正式公開兩人的關係，並在之後的訪談中說：「母親和唐先生是自己生命中最重要的兩個人，沒有第三個」。

然而，2003年4月1日張國榮去世後，唐鶴德以「未亡人」的身份主持喪禮，而這幾年來唐鶴德一直維持單身，且在逢年過節時，都會發出兩人的合照，以自己的方式懷念「哥哥」張國榮。