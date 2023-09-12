男星王家梁2021年與女星許維恩結婚，婚後育有1女忒忒，夫妻倆平時大方分享家庭生活大小事，深受不少粉絲喜愛。最近王家梁迎接36歲生日，收到好友大禮，沒想到「恥度超高」差點嚇壞他，直呼史上最荒謬又無言但又最喜歡的禮物，但也慶幸搭電梯時沒有遇到其他住戶。

王家梁在臉書透露，管理員轉達他有兩個祝壽的物品送達，他內心想「聽到祝壽兩個字，又想到是『龜蜜』送來的，腦海中只有『害怕』一詞」果然收到後，非常震驚，原來該份禮物是一名女性閨密贈送的兩座「祝壽塔」。

從曝光中的相片可見，兩座華麗的啤酒祝壽啤酒塔，上頭賀詞寫著「你的龜蜜薛姓女子敬賀」、「祝忒忒她爸生辰快樂」，體積非常龐大讓他驚呼：「果然！還好當時沒有其他住戶跟我一起搭電梯，真的只有『龜蜜』能超越『龜蜜』。」

但事實上，這份賀禮非常用心，王家梁透露，自從女兒「忒忒」出生之後，自己確實一直喝無醣啤酒，對於「龜蜜」的驚喜大禮表達感謝，對方特地來家中合照紀念，最後感性地說「雖然摸不透你的脾氣，也看不透你的心裡，但是我們彼此間一種特殊的默契，無人能超越。」