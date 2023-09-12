分析師表示，台股開高後震盪，力守半年線，AI概念股陷入整理，長期雖然方向不變，但短期籌碼凌亂，預期將難脫修正，8月營收成長股可見買盤卡位。

盤面上，台積電勉強守在平盤上方；基泰(2538)揮別陰霾，股價爆量上揚，漲幅一度逾6%；特斯拉勁揚，車電概念股high起來，東陽(1319)漲逾3%、帝寶(6605)漲約4%、耿鼎(1524)勁揚逾7%；中秋連假即將到來，觀光股買盤積極，老爺知(5704)、燦星旅(2719)、美麗信(2730)走揚；8月營收出色的康舒(6282)漲幅逾2.6%；AI族群短期籌碼凌亂，華碩(2357)、技嘉(2376)、廣達(2382)等紛紛下跌。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股近期持續量縮整理，指數位於季線與半年線之間震盪，AI族群股價也呈現震盪態勢。雖然短期盤面無主流股領頭，不過中國大陸近期大力度的刺激經濟政策連續出爐，伴隨中國大陸即將進入金九銀十，政府全力提振消費力道意圖明顯，另外隨著時間進入第三季季底，除了秋季電子新品拉貨效應外，法人作帳亦有助個股輪動，只要指數守穩半年線，中長線多方趨勢不變。

孫傳恕進一步說明，外資連兩個月站在賣方、代表散戶的融資餘額持續上升，導致台股短線有壓，然根據歷史經驗，每當停止升息後，成長股的營收與獲利往往能出現大幅提升的表現，因此在升息尾聲時布局成長股，未來報酬表現值得期待。