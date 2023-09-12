台股今早ESG＆低碳相關概念的ETF全面翻紅，包括永豐ESG低碳高息(00930)、元大臺灣ESG永續(00850)、永豐台灣ESG(00888)、國泰台灣領袖50(00922),群益台ESG低碳50(00923)等。而主動型的柏瑞ESG減碳全球股票基金今年以來報酬率達18.9%。

根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」8月公布的報告指出，今年7月全球平均溫度達到攝氏16.96度，比2019年7月創紀錄的16.63度高出0.33度，更首度出現比工業時代前（1850~1990年）的地表均溫高出1.5度，已瀕臨《巴黎協定》抑制全球升溫1.5度的臨界點，凸顯世界各國和企業都應該更儘速落實減碳責任的急迫性。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示，在全球政府與企業的鼎力響應下，減碳經濟將帶來龐大的淨零排放商機，若要掌握低碳經濟轉型所帶來的投資契機，可聚焦五大減碳主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源。以替代能源產業的發展來看，根據市調公司Grand View Research於2022年8月公布的統計數據，到2030年的全球市場規模將達到2.9兆美元，相當可觀。

馬治雲指出，受到產業景氣、新產品推出慣性、財報發布與節慶效應等因素影響，傳統上第三季通常都是股市較為波動的時節。根據Bloomberg統計1992年至2022年數據，美國標普500指數在8月及9月多呈現下跌，但是在短暫修正後，該指數通常在第四季迅速反彈，因此現階段是介入股市相對較佳的時機點。

柏瑞ESG減碳全球股票基金全球廣泛布局，投資流程整合永續減碳目標及ESG評估流程，包含負面排除及正面篩選，採用柏瑞集團獨特之企業生命週期分類研究(LCR)和分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架，使得該基金績效表現相對出色。截至7月底，柏瑞ESG減碳全球股票基金在國家配置上著重美國與日本，產業配置約42%的工業類股，資訊技術類股比重約占36%。目前沒有配置金融、房地產，以及僅配置極少部位的能源、公用事業類股，以上僅為目前之投資策略及配置概況，仍會隨市況波動與市場看法而進行調整，且須留意全球股市仍有波動風險。