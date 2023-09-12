近期民眾黨成員陷入染黑、染黃爭議，被外界嘲諷為「民眾堂」。對此，民眾黨主席、總統參選人柯文哲明（13）日將宣布與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。

柯文哲9日在台中進行「廟口開講」時提及黨員染黑、染黃爭議，坦言有些人入黨任職前正常，任職後才遭判刑，得想辦法改進並杜絕此現象，不敢說不會犯錯，但民眾黨一定會檢討。

據《ETtoday新聞雲》今報導，柯文哲將在13日召開記者會，宣布與著名的國際會計師事務所「勤業眾信」合作，要成立外部第三方平台，讓黨員可匿名提出舉體事證，檢舉黨職人員涉入組織犯罪、霸凌、性騷擾等違反黨紀或法律的行為，檢舉形式除網路平台外，還可透過實體信件、Email、電話等。

當「勤業眾信」收到黨員檢舉後，只要有提出相關事證，專員基本鑑別此案類別後，就會成立案件，通知民眾黨人員需要在第三方平台上，回覆給「勤業眾信」平台和檢舉人，而立案後最高將由民眾黨秘書長負責，黨部收案後必須限期處理回覆，「勤業眾信」專員將會做定期追蹤與警示提醒。

民眾黨內人士透露，第三方平台機制仍不足根本解決問題，目前將黨內形象爭議分成「現在、未來、過去」三個順序；首重處理「現在」部分，倘若黨職人員，只要被人檢舉出有違反黨紀或法律行為，涉及黨紀部分就以黨紀處分，涉及法律問題則除了黨紀處分外，更會直接移送檢警偵辦。