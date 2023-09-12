海葵颱風重創台東，高市府動員100名人力、41部抓斗車、吊卡車、貨卡車等大型車輛機具，共計清理約3000公噸災後廢棄物。昨高雄支援團隊結束任務返回高雄，高雄市長陳其邁今（12）日鞠躬向辛苦的團隊人員致意，並宣布給予2天榮譽假。
環保局長張瑞琿、工務局長楊欽富共同領軍的支援團隊，6日接獲支援台東訊息後，隨即調度集結人力、機具等資源，當天下午出發前往台東馳援，利用5天全力投入台東災後復原重建工作。
陳其邁指出，感謝環保局、工務局同仁到台東協助救災，「我相信高雄如果有發生什麼狀況，大家也會互相幫助，所以這是應該要做的事」；颱風過後，高雄自己清除工作已經很辛苦了，但台東比高雄更嚴重，所以就連夜出發，能幫助其他縣市，高雄同仁覺得非常有榮譽感。
陳其邁表示，高雄支援同仁在台東的住宿等，也都由高雄市政府支應，「不要說去幫人家救災，還要麻煩人家，這樣也是不好」。至於台東縣長饒慶鈴二度致謝，陳其邁直說「饒縣長太客氣了，這是應該的」。
為體恤所有人員辛勞，陳其邁表示，將給予所有支援台東的人員2天榮譽假，並覈實給予加班費，應有的福利都會幫隊員盡力爭取。今早陳其邁及市府團隊特別在四維行政中心府前廣場表達慰勞之意，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，現場致贈蛋糕、飲品慰問辛勞。
環保局指出，台東縣各鄉鎮市都有災情，團隊支援範圍遍布台東市、東河鄉、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、關山鎮、長濱鄉及成功鎮等8個鄉鎮市，支援期間天氣不穩定，豪大雨增加現場作業困難度，但以最快速度讓台東民眾恢復正常生活。
「鄰居有難就互相幫忙！」環保局大寮區隊駕駛簡國峰表示，這次主要負責區域是台東成功鎮，到場時發現道路滿目蒼夷，開抓斗車負責收拾、清運倒塌樹木等垃圾，否則台電、台水也無法幫忙民眾盡速恢復水電；感謝市府給這次機會，有榮幸能夠支援台東。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。