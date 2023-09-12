高雄動員到台東協助災後復原工作，今早高雄市長陳其邁及市府團隊特別在四維行政中心府前廣場表達慰勞之意，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，現場致贈蛋糕、飲品慰問辛勞。（柯宗緯攝）

高雄動員到台東協助災後復原工作，今早高雄市長陳其邁及市府團隊特別在四維行政中心府前廣場表達慰勞之意，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，現場致贈蛋糕、飲品慰問辛勞。（柯宗緯攝）

高雄動員到台東協助災後復原工作，今早高雄市長陳其邁及市府團隊特別在四維行政中心府前廣場表達慰勞之意，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，現場致贈蛋糕、飲品慰問辛勞。（柯宗緯攝）

高雄動員到台東協助災後復原工作，今早高雄市長陳其邁及市府團隊特別在四維行政中心府前廣場表達慰勞之意，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，現場致贈蛋糕、飲品慰問辛勞。（柯宗緯攝）

海葵颱風重創台東，高市府動員100名人力、41部抓斗車、吊卡車、貨卡車等大型車輛機具，共計清理約3000公噸災後廢棄物。昨高雄支援團隊結束任務返回高雄，高雄市長陳其邁今（12）日鞠躬向辛苦的團隊人員致意，並宣布給予2天榮譽假。

環保局長張瑞琿、工務局長楊欽富共同領軍的支援團隊，6日接獲支援台東訊息後，隨即調度集結人力、機具等資源，當天下午出發前往台東馳援，利用5天全力投入台東災後復原重建工作。

陳其邁指出，感謝環保局、工務局同仁到台東協助救災，「我相信高雄如果有發生什麼狀況，大家也會互相幫助，所以這是應該要做的事」；颱風過後，高雄自己清除工作已經很辛苦了，但台東比高雄更嚴重，所以就連夜出發，能幫助其他縣市，高雄同仁覺得非常有榮譽感。

陳其邁表示，高雄支援同仁在台東的住宿等，也都由高雄市政府支應，「不要說去幫人家救災，還要麻煩人家，這樣也是不好」。至於台東縣長饒慶鈴二度致謝，陳其邁直說「饒縣長太客氣了，這是應該的」。

為體恤所有人員辛勞，陳其邁表示，將給予所有支援台東的人員2天榮譽假，並覈實給予加班費，應有的福利都會幫隊員盡力爭取。今早陳其邁及市府團隊特別在四維行政中心府前廣場表達慰勞之意，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，現場致贈蛋糕、飲品慰問辛勞。

環保局指出，台東縣各鄉鎮市都有災情，團隊支援範圍遍布台東市、東河鄉、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、關山鎮、長濱鄉及成功鎮等8個鄉鎮市，支援期間天氣不穩定，豪大雨增加現場作業困難度，但以最快速度讓台東民眾恢復正常生活。

「鄰居有難就互相幫忙！」環保局大寮區隊駕駛簡國峰表示，這次主要負責區域是台東成功鎮，到場時發現道路滿目蒼夷，開抓斗車負責收拾、清運倒塌樹木等垃圾，否則台電、台水也無法幫忙民眾盡速恢復水電；感謝市府給這次機會，有榮幸能夠支援台東。