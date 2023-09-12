第一金投信投資長曾志峰說明，今年全球股市由成長類股帶領投資行情，其中，資訊科技、電信服務、非必需消費等產業，表現優於防禦性產業；具備高Beta、高成長與高品質的投資因子，相較低波動、動能等因子表現較為優異。

此外，AI主題的驅動性，也使得機器人、雲端運算、網路購物等，成為強勢投資主題，曾志峰表示，AI大成長趨勢仍佔據投資主旋律，研判公司營運受惠趨勢性投資帶動，有機會出現明顯成長動能，進入年底、跨年度之際，傳統股票市場旺季，資金佈局可望挹注股價表現，特定產業如AI相關、軍工等，第四季至明年仍有成長趨勢行情可期。

至於信用資產的表現上，主要仍跟隨利差變化波動，曾志峰指出，全球通膨壓力牽動各國貨幣政策調整，各國緊縮貨幣政策已近尾聲，但利率水準恐仍將處於高檔區，這也為金融體穩定性帶來挑戰，並衝擊信用市場，對企業營運及政府償債能力造成影響，長期債務投資者可能造成未實現損失，並對家戶支出或投資帶來負面影響。

從FOMC的經濟預測、聯邦基金利率期貨與聯準會官員談話等，長、短債殖利率倒掛情形會見緩步修正，此外，曾志峰研判，預期年底前還有至少一次升息機會，長天期債券殖利率價格波動，提供投資人分批進場佈局信用資產投資機會。

曾志峰建議，第四季核心資產宜採取多元、防禦策略，主要投資標的建議挑選如：採取多元主題掌握全球行情的全球大趨勢主題投資、受惠民生與旅遊復甦挹注收益的水電瓦斯基礎建設，及殖利率揚升高評級資產收益率更甜的美國百大債等；衛星資產則鎖定AI、政策紅利受惠股，因應高利率環境的風險考驗，把握新科技挹注的成長潛力，投資標的建議挑選如：創新科技再突破，帶領多頭初升段的AI人工智慧與機器人等成長標的，另外也可留意台股政策紅利及選舉行情，挑選族群以台股核心戰略政策主打的受惠類股等。