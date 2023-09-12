●美國副財長Wally Adeyemo指出，中國大陸正面臨重大經濟問題，比起美國來，這些問題更有可能造成更大的影響。北京政府必須正視長期的經濟結構性議題，像是人口減少以及和負債太高等。中國大陸經濟趨緩帶來的影響性，主要是對附近的其它國家較大。

●紐約聯邦準備銀行最新的消費者信心調查中，8月美國民眾認為，就業市場沒有樂觀的理由。至於美國消費者一年期通膨預估，從7月的3.5%，小增至8月的3.6%，三年期的從2.9，小降至2.8%，至於五年期的是由2.9%，升至3%。

●美匯偏弱一度跌0.64%，尤其是日本央行可能提早結束負利率政策，日圓兌一美元12日在146.44至146.81之間游移。美國公債殖利率方面，基準的10年期最多曾升5.1基本點，至4.307%，2年期的升2.4個基本點，至5.008%，30年期也是從4.332%，升至4.3753%。

●國際金價表現亮眼，紐約10月期金漲0.24%，每盎斯收1929.2美元。現貨金漲0.16%，每盎斯收1921.8美元，盤中最多一度漲0.67%，高點曾見1931.6美元。交易員表示，美元匯市有獲利回吐壓力，其實對金價來說是有支持的。

●國際原油價格變動不大，紐約期油收跌22美分或0.25%，每桶收87.29美元。倫敦布蘭特期油收跌1美分或0.01%，每桶收90.64美元。分析師指出，中國經濟前景不佳，原油需求可能趨緩，但供應面也受制於沙烏地阿拉伯以及俄羅斯減產上。