進口蛋爭議近期持續延燒，農業粉專「Lin Bay 好油」日前揭發，自巴西進口的蛋到近期還在架上販售，但最後一批是今年5月底裝船，他質疑，雞蛋的保鮮期是否有4個月？農業部則回應，巴西雞蛋的保鮮期有120天。不過，「Lin Bay 好油」今（12）日再度踢爆，巴西進口蛋的保鮮期是110天，且友人還買到發臭的進口蛋，氣得他怒罵，消費者就要自認倒霉嗎？

根據《ETtoday新聞雲》昨報導，針對「Lin Bay 好油」先前的質疑，農業部畜牧司副司長李宜謙回應，這批巴西進口蛋有經噴膜處理，可放120天，扣除掉運輸和洗選時間後，真正保鮮期是到9月30日。

「Lin Bay 好油」今在臉書發文表示，農業部拿出來的巴西雞蛋pi（形式發票）清楚寫道，保鮮期是110天，他質疑，農業部的大官們沒人看得懂英文？怎麼原廠都已說110天，農業部還說120天是安全的，「這已經不是超思，而是超譯了吧？」

「農業部出來擔保巴西雞蛋可以保存120天，在台灣清洗後重新包裝可以30天根本就是瞎扯蛋。」「Lin Bay 好油」指出，他也是食品業者，很清楚食品如何制定保存期限。他解釋，包裝食品的保存期限制定分成2大類，一種是常見的比照法，如台灣本土產的雞蛋洗選後保存期限是一個月，所以大部分的廠商也採是一樣模式，農業部也是用相同定義去解釋洗選過的進口雞蛋。

然而，這種經過好幾個月飄洋過海的進口雞蛋不能跟本土生產、1到2天就洗選的雞蛋做類比，所以不能用比照法。「Lin Bay 好油」提到，由於進口雞蛋的製程跟本土產完全不同，所以它的保存期限當然要依照市售包裝食品有效日期評估指引去做，必須包含以下6步驟：1. 分析食品劣變的因子，2. 選擇評估產品品質或安全性的方法，3. 擬定有效日期的評估計畫。

4. 執行有效日期評估計畫，5. 依據最先發生變化至不可接受程度的指標，決定有效日期，6. 監控有效日期，依據除運與展售端對保存期限之影響，修正有效日期。

「Lin Bay 好油」質疑，農業部手上是否有業者提出的相關資料？若是沒有，怎麼能保證海運幾個月後，在台灣洗選後又能常溫販售1個月？此外，農業部是蛋商的主管機關，角色是管理業者，這些蛋商洗選完的進口雞蛋能在常溫存放多久，應該有詳細的測試計畫去評估，怎麼可以跟本土產雞蛋做類比？他痛批，農業部做不好主管機關的角色，反而做起業者來，還替業者解釋沒問題，根本是莫名其妙。

「Lin Bay 好油」也分享了多張友人買到不新鮮、發臭，蛋白呈現混濁狀態的進口蛋照片，他怒嗆農業部，指他們不只漠視消費者遇到的情況，還用對照法來幫進口雞蛋緩頰，「消費者就要自認倒霉嗎？農業部到底是優先顧本國農產業，還是進口農產品？」