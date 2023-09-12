東南水泥於去年4月發生拆除工程事故，釀成台鐵、高鐵營運中斷，影響逾12萬名乘客。橋頭地檢署日前偵查終結，由於炯德公司先後與雙鐵、台電等單位和解，付出賠償金共8611萬餘元，炯德公司李姓女負責人等3人獲得緩起訴。

炯德李姓女負責人、翔城工程負責人葉男與監工林男明知道應該依照高雄市政府所核定的施工計畫書拆除，並於拆除施工時應依建築物拆除施工規範等規定採取相關防護措施，以避免鄰近構造物、人行道、鋪面等設施損壞。

但李女等3人竟共同基於違背建築術成規的犯意聯絡，於去年4月1日下午3時許沒有依照施工計畫書的工法逐一以大鋼牙拆解生料庫槽體的方式施工，也沒有採取防護措施。由葉男帶領工人逕以「砍樹法」拆除桶槽，導致桶槽傾倒並阻斷廠區旁的通行道路，並壓毀台灣電力公司設於道路旁的高壓電塔，因電力中斷造成台鐵楠梓站至新左營站間雙向停駛、高鐵當日營運的左營站至台南站雙向停駛。

李女等3人到案後坦承犯行，並賠償金額給相關單位包含高鐵6000萬元、台鐵748萬8661元、台電1347萬7342元，以及高雄市政府300萬元、台南市政府120萬元達成和解，並均已賠付完畢。3人還得支付給公庫共95萬元。檢方因此處以緩起訴處分。