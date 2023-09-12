台積電亞利桑那州晶片廠因為進度落後，與美國工會爆發衝突成為外界關注焦點，半導體研究業者SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel直言，傳出台積電美國廠的晶片需送回台灣封裝才能完成製程，凸顯其淪為無用設施「只是個擺設」。

根據《The Information》報導，台積電美國廠為大客戶蘋果、輝達、超微和特斯拉等製造高階晶片，這些先進晶片仍需被送回台灣進行封裝，由於該項目成本高昂，台積電根本不打算在美國蓋晶片封裝廠。

SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel對此表示，台積電美國廠仍然需要將晶片運回台灣進行封裝，成為無用設施。他直言，基於此原因，凸顯任何地緣政治緊張局勢中，台積電美國廠實際上只是個擺設。

隨著大客戶蘋果越來越依賴台積電的封裝技術，台積電未來很可能會繼續向蘋果要求使用台灣的封裝設施。分析師稱，儘管美國有意在當地建設多個先進封裝設施，但封裝補貼金額相對較低，不太可能吸引更多生產商在美國推動高成本的業務。