美國洞穴探險家狄基（Mark Dickey）日前深入土耳其地下洞穴進行探勘任務時，因胃部不適受困洞穴長達9天，經救援後重返地面。（圖/路透社）

美國洞穴探險家狄基（Mark Dickey）日前深入土耳其地下洞穴進行國際探勘任務時，因腸胃道出血受困洞穴裡狹窄的通道長達9天，一支國際救難隊今天成功將他救回地面。

綜合法新與路透社報導，土耳其洞穴探險聯合會（TUMAF）說：「狄基已從洞穴最後一個出口被救出…這起行動中的洞穴救援部分圓滿落幕。」

40歲的狄基日前進入莫爾卡洞穴（Morca cave）深處探勘時出現胃部不適。

莫爾卡洞穴位於土耳其南部陶魯斯山脈（Taurus Mountains）的偏遠地區，由許多蜿蜒的地下通道所組成，是土耳其深度第3的洞穴，最深處近1.3公里。

狄基在地下約1120公尺處出現不適，促使各界發起這次救援行動。此次行動堪稱史上規模最大且最複雜的地下救援行動之一。

這支救難隊由200名救難人員、與狄基同行的探險家以及醫護人員所組成，他們先是替狄基輸血，隨後開始小心翼翼地將他抬到安全的地方。

首先，他們將狄基固定在擔架上，因為有時需用繩索將擔架垂直抬起，才能穿過特別狹窄的通道。

負責拉動繩索的團隊偶爾會回到地面稍作休息，再重新回到地底下。

土耳其洞穴探險聯合會說：「我們要向所有曾做出貢獻的人們道賀。」（譯者：李晉緯/核稿：張茗喧）1120912