國防部今出版112年國防報告書，報告書自民國81年開始，這次是第17次公布，今（12）日同步發行「中文、英文及有聲書」版本。

各篇主要內容簡介如下：

（一）第一篇 區域情勢

1、印太區域情勢受當前美「中」戰略競爭影響，各自強化友盟關係；近期「中」俄軍事合作日益密切，頻繁進行海上、空中等聯合軍演，深化戰略協作夥伴關係。北韓持續軍事挑釁與核威脅，頻繁試射各類飛彈，且數量更甚以往。美國亦藉提高國防預算強化整合式嚇阻，建立具韌性的聯合作戰部隊，結合印太戰略拓展多邊合作機制，以及擴大聯合演習提升嚇阻力，共同應對中共軍事擴張行徑。

2、臺灣位處印太第一島鏈戰略關鍵位置，亦為中共海權擴張的要衝。然近年中共對臺軍事脅迫日益加劇，國際關切臺海安全風險升高，國軍持續強化各項戰力整建與戰備整備，捍衛我國民主自由與主權，並積極與理念相近國家深化多領域安全合作，共同維護區域和平穩定。

3、2023年印太區域主要國家紛紛增加軍備支出，如中共增幅 7.2％、日本增幅 26％、韓國增幅 4.6％、菲律賓增幅 8％、印度增幅 13％、澳洲增幅 7.4％，以及中華民國增幅12.5％。

(二) 第二篇 國防戰力

國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，前瞻未來敵情威脅、科技發展、戰爭型態與作戰場景，針對敵犯臺行動弱點，完成不對稱戰力規劃與籌建，藉去中心化指管，強化防衛作戰韌性，並結合全民防衛總力，透過遠距制敵及重層防衛等手段，迫使敵考慮犯臺軍事行動之風險與代價，嚇阻敵貿然侵略企圖，以維護領土主權、國家安全及區域和平穩定。

1、防衛固守，確保國土安全

為確保臺灣足以應對外在軍事威脅，我國致力強化國防戰力與韌性、建構完整不對稱戰力、提升戰力防護成效，並結合全民防衛總體力量，強化作戰持續力，確保關鍵基礎設施安全，達戰略持久目標。在面對中共灰色地帶模式之侵擾，國軍強化聯合情監偵作為，並同步調修相關處置規定，依據衝突光譜概念，策定各階段應對行動，以反制敵新常態威懾，確保國家安全。

2、重層嚇阻，結合區域聯防

運用重層嚇阻手段，以不對稱作戰思維，就敵情變化加強戰術戰法研究，利用海峽天塹及地理環境，構築多層次防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，打亂敵作戰節奏，增加敵多重失敗風險，嚇阻其不敢輕啟戰端。若敵人仍執意進犯，則依「整體防空、聯合截擊、聯合國土防衛」之作戰進程，對敵實施反制、重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，迫使敵犯臺失敗。

臺灣因位處於第一島鏈關鍵位置，於美國近年與各盟國合作之整合性嚇阻力量與印太防衛態勢中，扮演重要戰略地位；我國持續透過軍事交流，強化作戰互通性並結合區域聯防機制，與友我夥伴共同因應中共威脅及挑戰。

3、縱深防衛：以不對稱作戰思維推動重層嚇阻

國軍依當前防衛作戰構想並汲取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動、疏散、隱蔽、複式備援與分層指揮，確保指管監偵能量及戰力完整，運用「避其鋒、擊其弱」之不對稱作戰思維，俟敵進犯徵候明確，先制打擊敵犯臺部隊作戰集結能量及關鍵節點，以破壞敵作戰節奏並遲滯其行動進程，另結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間；在敵航渡脆弱階段，有效發揮海峽天塹優勢，運用具備適航韌性之高效能艦艇、機動飛彈車及無人載具等「機動、遠距、精準」制敵手段，再次重層削弱敵戰力。

為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧（AI）」武器裝備及無人機暨其防禦系統，期快速提升嚇阻敵侵略之不對稱關鍵戰力，並搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯臺失敗。

同時透過義務役役期調整、精進軍事訓練，強化守備部隊戰力，並藉由後備改革，推動各項備戰精進措施，厚植「即時動員、即時作戰」後備部隊戰力，達成強化固守韌性與戰略持久目標，實踐「防衛固守，重層嚇阻」之軍事戰略指導。

為強化全民防衛動員機制，有效運用全民總力，建構強韌之全社會防禦能量，定期召開「全民防衛動員跨部會協調會」，深化跨部會合作機制，精進人、物力動員程序與訓練，以強化戰時全國整體應變能量，支撐軍事戰略。

(三) 第三篇 政策興革

1、國軍陸續推動重要國防施政，包含義務役役期調整及精進後備改革等重大政策興革，著重在精進軍事訓練、新式武器操作、戰鬥射擊訓練、強化守備部隊戰力、教召實戰化訓練等，提升部隊整體防衛作戰能量。

2、因應義務役役期調整，分別就薪資結構、退休金提撥制度、結合專長分發部隊、預備軍、士官考選及大學彈性修業等配套措施，完善相關規劃並依期程推動，以落實政策貫徹執行。

3、為落實「後備動員合一、常後部隊一體」政策指導，國防部持續推動「提升後備基幹人力、雇員教官進用、武器裝備籌獲、動員庫房整（修）建、強化教召訓練、人（物）力動員演習與簽證、提高教召待遇、發給召集獎金、及公布全民國防應變手冊」等作為，俾利達成儲備後備能量、提升後備戰力、快速動員及支援作戰之多重目標。

(四) 第四篇 國防治理

1、近2年國軍致力於革新人才招募、組織管理、福利照顧、國防自主、軍陣醫療及國防法務等施政作為，優化國防治理，提升整體國防事務施政效能，以達到建構現代化國防戰力目標。

2、國軍建軍備戰的同時，依國家財政妥適配置國防資源，在政府支持下，近兩年國防預算穩定成長，國內生產毛額（GDP）占比自2.0％上升至2.5％，有助於向國際展現自我防衛決心。

3、為強化國防戰力與韌性，國軍持續深化與美國及其他友我國家的軍事交流合作，以建立緊密夥伴關係及安全鏈結，促進區域和平穩定，確保國家永續發展與繁榮。

(五) 第五篇 榮耀傳承

1、以傳承黃埔精神，永續親愛精誠為核心，論述軍民同心的文化傳承，以及深化社會溝通，掌握認知作戰，主動反制假訊息，同時凝聚全民防衛意志，發揮「軍民同心」力量。

2、守護家園亦是國軍的使命與責任，因應非傳統安全挑戰及民眾照護，國軍依行政院指導，配合各部會及地方政府，執行救災防疫、護漁策應、反恐應援、治安維護、疏運應變及醫療照護等任務，展現國軍「保護人民、守護家園」的具體行動。

3、在知識創新、科技先導和聯合作戰的時代，國軍持續培育高素質人力，藉強化幹部本職學能、深耕軍事教育、鼓勵公餘進修、提升外語素質等作為，以達國軍優化人力之目標。

三、本版特色

(一) 製作國防小教室

為使國人更容易瞭解軍事知識，特以簡單、逗趣的方式，再融入漫畫元素設計製作國防小教室，包含「海峽中線在那裡？」、「你知道 FIR 與 ADIZ 有何區別嗎？」、「不容妥協的國家主權」、「中華民國安定力量的泉源」、「漢光演習的重要性」、「軍人節的由來」、「國產飛彈家族」、「為什麼會有敦睦遠航？」、「一法、三公報及六項保證」及「黃埔精神的傳承」等10則，讓民眾更容易識讀與關心國防事務。

(二) 錄製有聲書

國防部首次與專業有聲製播中心合作錄製有聲書，具體實踐「順應多元閱聽潮流趨勢及建立友善的無障礙閱讀環境」，於國防部全球資訊網建置「112年國防報告書專區」，提供下載及線上聆聽服務，同時亦結合KKBox、Apple、Google的 Podcast，以及Spotify、Sound On與尚儀教育有聲雲、尚好聽等播放平臺，民眾可依喜好連結點選下載或線上聆聽，以滿足閱聽需求。

(三) QR-Code數位連結

書稿內容附加QR-Code數位連結，以手機掃描可連結至國防部相關網頁，包含全民國防應變手冊、多元法治宣教、國防廉潔指數專區、國軍防貪指引、國防安全研究院、全民國防及退輔專區等，方便民眾快速查閱國防施政相關資訊，促進對國防政策之瞭解，以提升全民國防成效。此外，中、英文版及有聲書電子檔，亦可於實體書籍末頁以QR-Code連結下載檔案或有聲書線上聆聽。

四、獲得方式

配合國防部例行記者會時機公布發行，於國防部全球資訊網設置「112年國防報告書專區」，提供民眾中、英文版及有聲書電子檔下載或線上聆聽，實體書籍亦可於政府出版品指定書店(國家書店、五南文化廣場)購買。