距離北市大直公寓傾斜坍塌案發多日，建管處今（12日）開放「大直街94巷1弄1至9號」2樓以上住戶可入內取物。日前有一名住戶提出質疑，「市府的人進去檢查不僅20分鐘，為何只給住戶20分鐘？不是說會做最好的安排？」更斥北市府第一優先考量就是「怕事」，完全不為受災戶著想，反觀基泰建設對受災戶承諾將派搬家公司讓住戶慢慢搬家。

該名受災戶指出，建管處與技師入內並確認安全無虞，終於可以進去拿東西了，但市府卻安排每戶進去只能20分鐘，並質疑，「市府的人進去檢查的時間都不只20分鐘了，為何只給住戶20分鐘？不是說會做最好的安排？」

住戶表示，至於賠償部分已看不到影子，也已經沒有家了，房屋裡面的東西都是身家財產，能多拿一些就損失少一些，不是應該多排時程讓大家盡量輪流進去拿東西嗎？

該名住戶呵斥，蔣萬安說「以人身安全為第一優先考量」，但北市府的第一優先考量就是「怕事」，完全不為受災戶著想，進去家中有些地方可能要撬開，有些物品可能要裝袋裝箱，還要拍照損害證據來索取賠償，但市府卻只給住戶20分鐘，還只能進去3次。

住戶痛批，「一句危險建築、人身安全就可以賭死我們？然後安排個兩天就再也不用管我們了？這就是台北市政府的安排嗎？就因為這不是你家，就干你屁事，有讓你進去就很好了的態度真讓人噁心。」

住戶也悲痛表示，「一夜之間，家沒了，我們驚慌受怕的逃出來，什麼東西都來不及拿，大家心心念念了那麼久，卻還不讓我們好好拿東西，是要逼死我們嗎？屋內的東西對我們來說是這輩子珍貴的心血，對你們來說是屁！」更呼籲台北市長蔣萬安將誠意拿出來，為受災戶安排加開取物時程。

該名住戶同時比照基泰建設承諾將派搬家公司讓住戶們慢慢搬家，反觀台北市政府卻僅讓受災戶們3次20分鐘入內取物，甚至還要遷就他們安排的時間，兩邊的誠意，高下立見，最後歎道，「真的不能怪受災戶雖然知道基泰是匹惡狼，但還是慢慢倒向基泰。」