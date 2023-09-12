談戀愛時有些人會特別缺乏安全感，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、雙子座十分敏感脆弱，只要被伴侶稍微冷落，就會開始胡思亂想，且一秒都不想離開伴侶，覺得待在身邊才會感到安心。

▍巨蟹座

巨蟹座越緊張就越有「一秒都不想離開伴侶」的表現，他們極度缺乏安全感，也會變得敏感脆弱；若巨蟹真的在乎，對方的存在會慢慢變成必需品，甚至只有見到另一半、聽到聲音，他們才會覺得內心平靜。

▍雙魚座

雙魚座認為當對方不理不睬，就是不夠愛、不夠重視，而這種感受會極度恐慌，當然他們也不是不善解人意，會想到伴侶之所以會這樣，或許有正當理由，但心裡就是無法接受。雙魚一旦戀愛就想和伴侶黏在一起，且會全心全意投入。

▍雙子座

雙子座看似灑脫，但在一段感情中卻容易放不下、捨不得。對於伴侶的一舉一動總是格外在意，因為想像力豐富，只要對方稍微冷落，他們就開始胡思亂想，認為另一半不回信息就是在忙著和其他異性聊天。