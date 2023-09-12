大陸知名網路電商主播李佳琦因在直播間「怒懟」網友持續引發輿論關注。根據澎湃新聞報導，截至11日晚間11點多，李佳琦個人微博粉絲數量已從3043.5萬降至2942.3萬，累計流失粉絲數量已超過100萬。

之前在10日一場直播中，李佳琦介紹79元人民幣一支的眉筆時，看到有網友留言說該品牌越來越貴了，他反問：「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的……哪裡貴了？」隨後李佳琦又說，「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

此話一出，隨即引發輿論熱議，相關話題登上微博熱搜。11日凌晨，李佳琦在微博致歉，在直播間回應產品評論時，說了些不恰當、不舒服的話，誠懇接受大家的批評。

他表示，「我本就是一個彩妝櫃檯銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。之所以沒有立馬回應，是我想結束工作後認真地向評論裡的那位女生道歉，任何人都可以對直播間的產品提出意見和想法。我作為主播應該一直帶給大家積極的正能量，並學會控制情緒。」

李佳琦在11日直播時再次道歉，表示在直播間裡回應一位女生對產品的評論，但自己說的話非常不合適，讓大家失望了，沒有資格隨意評論任何一個網友。「我一直在反省，也看到大家在網上的討論，對不起，我讓大家失望了。」

李佳琦稱會深刻反思，會想清楚自己為何出發，要怎麼做才能服務好更多女生，再次感謝大家的批評和監督。