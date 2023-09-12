2019年洗錢集團在高雄美術館豪宅內設「水房」、洗錢43億元遭檢警破獲，葉姓男子等14人遭逮捕，一審認為無法證明水房代收付款涉及賭博犯罪，葉男等人全都無罪。檢方不服上訴，高雄高分院12日宣判逆轉，葉男等12人遭判6月至1年不等，可上訴。

大陸金融機構的網路電子識別憑證「U盾」是水房替賭博網站洗錢的利器，2019年8月間葉男、翁姓男子等14人共同成立了「高雄金沙水房」、「芸寶水房」，以每月人民幣1000至1500元不等代價租用440個大陸人頭帳戶及「U盾」，提供各商戶代收代付後台管理系統設定、使用、諮詢及資金管理等金流服務。

為了避免帳戶資金流動頻繁遭盯上，葉男指使其他同夥，依自稱「九州娛樂城」的不詳來源資金提供者指示，使用U盾或手機從事轉帳操作。

該年10月，檢警辦案人員在高雄市鼓山區美術館大舉搜索水房，查獲支付平台系統，從事金流轉帳金額高達人民幣9億7709萬6806元（約台幣43億9693萬元），從中賺取手續費計人民幣899萬7182元（新台幣4048萬元），葉男等人被依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博及頂替人犯罪起訴。

一審認為，檢方所提證據無法證明水房代收付款涉及賭博及相關U盾帳戶是冒名或以假名申請開立，葉男等人的自白不得作為有罪判決的唯一證據，葉男等人全數獲判無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院認為，葉男等12人行為確實符合「特殊洗錢」犯行，分別量處6月至1年不等刑期，可上訴；水房負責人翁姓男子沒有頂罪、使人隱蔽的罪嫌，仍獲判無罪；犯嫌之一的吳姓男子再開辯論。