旺旺中時特別舉辦了房產金牌高峰會，邀請臺灣房地產業界代表共同探討，將最貼近民意的想法，傳遞給中央。（圖/中時新聞網攝）

中央為了落實居住正義，祭出各項政策，但是打房政策到底打到誰了呢？有鑑於此，旺旺中時特別舉辦了房產金牌高峰會，邀請臺灣房地產業界代表共同來探討。

中國時報副社長暨總經理王儒哲表示，「我們利用這次的高峰會，讓專家學者都能夠提出建言，讓政府真正制定政策的時候，能夠有利於健全房市，而不是一昧的打壓房市。」

旺旺中時利用這次的高峰會，讓專家學者都能夠提出建言，讓政府真正制定政策的時候，能夠有利於健全房市。（圖/中時新聞網攝）

「居住正義」是指台灣人民面對高房價，無法擁有自由居住權而衍伸的活動，始於西元1989年「無殼蝸牛運動」。

對此，建商公會代表理事長陳勝宏也提到，「房地產的好壞，並不是看政治的問題，也不是看選舉的問題，是看經濟情況的問題，所以經濟好，房地產就會好。」房地產其實是台灣的經濟火車頭，應加倍看重與維護。

代銷公會代表理事謝坤成接續指出，「臺灣房地產的心理因素永遠大於實際因素，我想提2個觀念，第一個觀念就是，我覺得在銀行信貸的部分，政府可以鬆綁，資金是一條活路也是活水，它跟炒房一點關係都沒有，尤其是建商限貸；第二個是要照顧中小型建商，大家都很辛苦，希望政府能夠看見。」

謝坤成指出，臺灣房地產的心理因素永遠大於實際因素，並提出以下2個觀念，一、政府可以鬆綁銀行信貸；二、要照顧中小型建商。(圖/中時新聞網攝)

房仲公會代表主委王瑞祺說明，「臺灣房地產不可能獨立於世界之外，無法預測漲跟跌，但是以經驗值來看，稍微回檔是有必要的。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「近幾年房市都偏向自住買盤，炒作的空間已經很低，因此在這情況下，房市的泡沫並沒有想像中的誇張，但也要慎選建商，然後慎選好的履保機制的建案，對自身也有保障。」

富冠地產執行總監田大全說明，「限貸令一出來，衝擊到先買後賣，如果以央行這麼專業的決策模式來說，你怎麼會不知道換屋有先買後賣、先賣後買呢？」

透過高峰會將產業界專家的意見做交流，將最貼近民意的想法，傳遞給中央，也讓民眾更能感受房市的現況與未來展望。