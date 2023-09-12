黃牛、代掛號業者猖獗，台大名醫師施景中去年11月曾求代掛號公司放過他的門診，別把掛號名額占光，讓真正有需要的人掛不到號，而類似情形其他名醫也遇到，知名皮膚科「輕鬆美膚」昨天發文道歉，「對不起，我們輸了，要委屈各位到現場排隊了」，10月起取消網路掛號。

「輕鬆美膚」陳衍良醫師以治療痘痘、酒糟肌聞名，昨晚「輕鬆美膚」臉書粉專發文，寫道「對不起，我們輸了，要委屈大家到現場排隊」，指過去幾年診所花了人力、時間、金錢對抗黃牛及代掛號業者，但道高一尺、魔高一丈，在供需嚴重失衡下，做代掛號業的人越來越多。

「輕鬆美膚」表示，為了不要讓病友得額外花數百到數千元找黃牛和代掛號業者，10月份起取消網路掛號，改成1個月一次現場排隊，掛未來一個月的號，並公告10月現場掛號時間；陳衍良表示，為了大家的權利，不得不做這個困難的決定。

消息一出，獲得許多網友支持，紛紛留言「我寧願請假現場排，也不要把錢給黃牛，支持」、「真的是如此，前陣子懷疑小孩紅眼症，眼科一直掛不到號……很多醫院都滿號」、「之前想掛號一直掛不到，才發現網路上代理掛號超貴，都要1000到2000元不等，直接氣到，怎麼可以利用醫療業」、「好扯啊！這造成病患跟醫生多大的困擾」。