繼英國之後，美國也在本月初宣布將提供有「髒彈」之稱的貧鈾穿甲彈，供烏克蘭軍隊使用。由於這種武器可能對戰區帶來不小的健康風險，引發各界議論紛紛。不過國際原子能總署署長葛羅西昨天在記者會上宣稱，使用貧鈾彈「不會帶來重大輻射後果」，俄羅斯則抨擊葛羅西「沒有說出全部真相」。

根據《今日俄羅斯》（Russia Today）報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）11日在簡報會上表示，從核安全的角度來看，使用貧鈾彈「不會帶來重大輻射後果」。

⚡️"The use of depleted uranium ammunition has no significant radiological consequences"- IAEA chief Rafael Grossi



Really?

What next? Nuclear explosion has no significant consequences? pic.twitter.com/Tz5I7NGvjN — 🇷🇺Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) September 11, 2023

他補充道，「也許在一些特定情況下，人們靠近遭受攻擊的地方，可能因此受到污染，」葛羅西說，「但這比較接近一種正常的健康問題，而不是潛在的輻射危機。」

報導指出，貧鈾被用來強化部分穿甲坦克和自動砲彈，儘管輻射性不高，然而鈾依然是一種有毒金屬。當貧鈾彈擊中目標時，鈾會釋放鈾氣溶膠，危及環境和周遭人員。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）回應，葛羅西關於貧鈾彈的看法並沒有錯，但他以核安全的角度來談論問題，顯然是刻意模糊焦點：「他沒有說出全部真相。」

The use of depleted uranium ammunition does not entail significant radiological consequences



IAEA chief Rafael Grossi said this at a press conference on the occasion of the opening of the September session of the IAEA Board of Governors.



"There are no significant radiological… pic.twitter.com/UMqKrscATz — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2023

沙卡洛娃指出，當貧鈾被點燃、散發到空氣中時，會釋放出「毒性極高的氣溶膠」：「或許這超出了葛羅西的專業，這個問題應該由化學家來解答，他們會告訴我們累積的重金屬對環境和人類健康造成的影響。」

美軍在1991年波灣戰爭中曾經使用貧鈾坦克炮彈，據悉在伊拉克造成嬰兒先天性缺陷、自體免疫失調和癌症病例激增。北約組織（NATO）上個世紀末對南斯拉夫發動空襲時，也使用過貧鈾彈。塞爾維亞衛生部長格魯吉西奇（Danica Grujicic）說，這種武器為當地人帶來嚴重罹癌後果，是一場「可怕且不人道的實驗」。