台積電ADR周一下跌0.04美元或0.04%，收在89.60美元，表現不及標普500指數（漲0.67%）和以科技股為主的那斯達克指數（漲1.14%）。

截至周一，台積電ADR近一個月來下跌2.55%，同一期間，Zacks彙整的電腦與科技股上漲1.08%，標普500指數跌0.73%。

在台積電下一次發布財報前，華爾街會希望看到台積電的正面消息。根據Zacks所做的預測調查，台積電第三季每股盈餘估計為1.15美元，意味著較去年同期下滑35.75%。營收估計為166.4億美元，意味著年減17.75%。

台積電第二季營收季減6.2%、年減13.7%，為156.8億美元。折合每單位ADR盈餘為1.14美元。

受惠於蘋果新機啟動備貨和3奈米出貨強勁，台積電上周五公布8月營收月增6.2%，為新台幣1886.86億元，創下近7個月新高，儘管與去年同期相比仍然縮水13.5%。

Zacks報告指出，展望全年，分析師預估台積電每股盈餘4.82美元（年減26.64%）、營收660.5億美元（年減12.96%）。

投資人也應該留意分析師對台積電業績預測所做的任何調整，這些調整往往反映出短期內業務趨勢的變化，若獲得上修，則反映分析師看好該公司的業務與獲利能力。

研究顯示分析師如何調整預測直接影響股價短線動能。Zacks Rank將分析師預測的變化納入考量，並提供清楚、可操作的評級模型。

Zacks Rank的股票評級介於#1（強力買進）到#5（強力賣出）。自1988年以來，#1級別的股票平均年報酬率為+25%。台積電ADR目前的評級為#4（賣出）。

就估值而言，台積電目前的預期本益比為18.58倍，其所處產業的平均值亦為18.58倍，意味著目前台積電的股價相對而言並沒有明顯偏離。

台積電的本益成長比（PEG Ratio）目前為3.11。截至周一收盤，其所處產業的平均PEG比亦為3.11。該數據可指出本益比與公司成長趨勢之間的關係，被視為投資人可快速判斷股票估值的指標。