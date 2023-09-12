科網類股普遍下挫，攜程跌1.8%，百度跌1.7%，京東跌1.6%，小米漲1.2%，阿里巴巴跌1.5%，美團跌0.8%，網易跌0.5%，騰訊則漲1.2%。金融股也弱，招商銀行跌1.2%，港交所與中國平安保險雙雙下跌1%，友邦保險跌0.6%，建設銀行跌0.4%，匯豐控股與工商銀行持平。
汽車類股逆勢走高，除廣汽下跌0.7%外，比亞迪大漲逾2%，吉利漲0.7%，長汽與恆大汽車都大漲超過2%。蔚來汽車漲0.9%，小鵬汽車以及理想汽車都上漲2%左右。
在大型科網路拖累下，恆生指數12日開低後持續走低，早盤一度跌200點，最低下探17,892.01點，目前在18,003.4點，跌93.05點或0.51%。國企指數則在6,260.96點，也跌37.76點或0.6%。
科網類股普遍下挫，攜程跌1.8%，百度跌1.7%，京東跌1.6%，小米漲1.2%，阿里巴巴跌1.5%，美團跌0.8%，網易跌0.5%，騰訊則漲1.2%。金融股也弱，招商銀行跌1.2%，港交所與中國平安保險雙雙下跌1%，友邦保險跌0.6%，建設銀行跌0.4%，匯豐控股與工商銀行持平。
汽車類股逆勢走高，除廣汽下跌0.7%外，比亞迪大漲逾2%，吉利漲0.7%，長汽與恆大汽車都大漲超過2%。蔚來汽車漲0.9%，小鵬汽車以及理想汽車都上漲2%左右。
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