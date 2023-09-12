《道路交通管理處罰條例》修正交通違規記點制度從今年6月30日上路後，台南市政府交通局交通事件裁決中心統計發現，短短1個月台南市逕行舉發案件接近10萬件，其中有將近6萬件的交通違規駕駛人涉及違規記點處分，龐大的數量令人吃驚。裁決中心提醒，如果1年之內記點累計達12點，除將被吊扣駕照2個月，還需接受道安講習，恐將影響正常生活。

裁決中心統計，從6月30日違規記點新制施行後至7月31日止，全市逕行舉發案件中，記點件數前10大的違規行為，分別為：超速1萬8200件（記1點）、未依規定轉彎或變換車道7300件（記1點）、未依規定使用燈光6791件（記1點）、闖紅燈4860件（記3點）、駕駛人爭道行駛4838件（記1點）、違規臨時停車4541件（記1點）、違規停車4236件（記1點）、於高速公路及快速公路違反管制規定3969件（記1點至2點）、紅燈右轉2823件（記1點）、超速40公里以上等危險駕駛751件（記3點），合計5萬8309件。

交通局長王銘德表示，今年《道路交通管理處罰條例》修正條文增訂第63條之2的規定，對於以科學儀器取得證據資料、闖紅燈及測速照相、民眾檢舉等「逕行舉發」案件，由於不是警察人員當場攔查告發，無法直接辨識駕駛行為人，因此違規行為應記違規點數者，如果車主沒有指定主要駕駛人，或沒有在違規通知單應到案日期前辦理歸責他人的話，則記點於車主。

裁決中心主任劉佳峰進一步指出，常見民眾得檢舉的違規項目，包括在人行道（臨時）停車、交叉路口（臨時）停車、併排停車等，均記違規點數1點，提醒車主收到交通違規罰單時，如果違規駕駛人並非車主本人，車主須於罰單所列的應到案日期前，透過台南市政府網站／一站式服務平台辦理歸責（線上申辦），或郵寄歸責資料至交通事件裁決中心，或前往裁決中心台南、麻豆、新營等辦公室臨櫃辦理歸責實際駕駛人。

至於汽、機車駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》規定者，除依規定處罰外，並得依對行車安全危害程度記違規點數1點至3點；如果駕駛人於1年之內違規記點每達12點，將吊扣駕駛執照2個月，並應接受道安講習。

另外，如果逕行舉發案件的被通知人為非自然人，像登記在公司行號的車輛，且沒有指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時，則記該汽、機車違規紀錄1次，只要違規紀錄於1年內每達3次者，將吊扣汽、機車牌照2個月。