第3屆世界棒球12強賽倒數開始，預計於2024年11月10日至24日登場，WBSC世界棒壘球總會12日宣布台北市將成為B組預賽的地主（14日至18日）不過B組預賽的開幕戰是在日本名古屋巨蛋（13日）。另外A組預賽將於美洲舉行（國家與城市地點尚未公布），最後的超級循環賽和獎牌戰都是在日本東京巨蛋。

中華棒球協會理事長辜仲諒說：「很榮幸主辦這個期待已久的棒球盛會，我們歡迎所有前來參賽的隊伍。我們肯定會做足準備辦出最好的棒球賽事，我們將與中華職棒聯手打造出最強中華隊來與世界一流強隊競爭。」比賽地點尚未確定是否在眾所矚目的台北大巨蛋。

參賽隊伍是今年底世界排名前12名的隊伍，現時排名是日本第1，美國第2，墨西哥第3，韓國第4，台灣第5。後面還有委內瑞拉、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加、巴拿馬、義大利。

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📆 III WBSC Premier12 presented by RAXUS to be staged from 10 to 24 November 2024, Finals at Tokyo Dome.



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日本棒協主席榊原定征說：「連續3屆都在日本主辦是莫大的榮幸，我相信日本棒協能夠完整呈現棒球比賽的魅力，對世界的棒球發展做出貢獻，幫助棒球重返夏季奧運（2024巴黎奧運取消棒球項目）。」

WBSC主席Riccardo Fraccari說：「我很興奮向世界各地的棒球迷揭幕這屆12強賽的賽程與地點，經過2015年和2019年兩屆非常成功的賽事之後，我們期待在幾座壯麗的主辦城市裡舉行明年的賽事。」