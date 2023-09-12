總統大選在即，國民黨總統參選人侯友宜近日提出放寬聘僱外籍看護移工資格，主張80歲以上、70至79歲患有癌症2期以上，申請外籍看護，不必做巴氏量表評估。衛福部、勞動部今召集民間團體展開討論，衛福部長薛瑞元上午指出，一些罕見疾病、運動神經元損傷、失智症患者，有望在未達重度以前，免做巴氏量表，就申請外籍看護，今將一樣一樣提出討論，由衛福部、勞動部一同公布。

健保署今舉辦2023「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」，薛瑞元今出席時表示，在疫情之後，各國對於數位醫療非常重視，從我們自己的經驗，在疫情的後段，Omicron的變異株開始起來後，因為快速傳播，隔離的措施變得不容易，政府很快地藉由用遠距醫療來做關懷，未來面對大規模的流行再起，顯然遠距醫療扮演相當重要的角色，這次的會議是和各國討論不同的作法。

針對巴氏量表的會議，薛瑞元表示，衛福部今天將與勞動部開會，討論哪些身心障礙者不需要巴氏量表，持手冊就能申請外籍看護，會議結論有可能會由勞動部和衛福部公布。目前沒有設定哪個種類，大家會一樣一樣提出來做討論。

薛瑞元說，有些罕見疾病，或是運動神經元損傷等病人，已經拿到身心障礙手冊，以前都是重度才可以申請外籍看護，但現在我們希望考量哪些類別是比較需要的。另在失智症方面，未來也許中度、輕度就可以申請，不必再把病人推到醫院診間，只要民眾看過病，有過診斷，或是經過鑑定並取得申請障礙手冊，就不需要巴氏量表的評估。至於移工的引進是否會因此受影響，則是勞動部會去思考的。