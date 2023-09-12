「綜藝大哥」胡瓜近期積極運動，常看到他PO健身房重訓照，日前還曬出精壯手臂，胡瓜近期瘦身有成，招牌圓臉消失、瘦出尖下巴，甚至是上周才做好的西裝，這周穿就覺得太大，還要靠4個別針，才能符合胡瓜身形，胡瓜暴瘦近照曝光，讓網友看了都超有感。

64歲胡瓜在臉書曬出近照，他身穿水藍色西裝入鏡，透露上週才做好這的整套西裝，這週穿就覺得太大，胡瓜直呼：「大家都看到我瘦了，瘦的很有感」，照片中，胡瓜招牌圓臉消失、瘦出尖下巴，整體看起來年輕、有朝氣，而西裝背後還要靠4個別針，才能符合符合胡瓜身形。

胡瓜暴瘦近照曝光，讓網友看了都超有感，留言討論：「超級有感覺的..瓜哥變年輕變帥了」、「瘦的很健康繼續加油努力」、「看起來神采奕奕」、「只有一句話形容～ 帥」、「瓜哥真的瘦好多 變型男帥哥了呢」。

年輕時是海軍陸戰隊出身的胡瓜，近年相當注重養生，先是勤練瑜伽，近期接受營養師的建議開始重訓，女兒小禎看到爸爸積極瘦身相當開心，並透露：「他去找Terry上課，Terry的節奏比較適合資深藝人」。