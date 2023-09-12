高雄蓮池潭畔的高雄物產館廣場，每月第二週末均舉辦「蓮潭小農市集」活動，吸引不少民眾前往。高雄市政府農業局政風室為因應中秋佳節即將來到及2024年總統大選將近，加強宣導「公務員廉政倫理-不送禮、不收禮、不赴（邀）宴、拒絕請託關說」以及「反賄選」的觀念，上週日搭配高雄物產館蓮潭小農市集活動，將相關的法令規定融入有獎徵答的題目中，透過寓教於樂的方式讓民眾在一邊選購當令農產，還能輕鬆認知廉政相關法令。

高雄市政府農業局政風室結合蓮潭小農市集舉辦廉政宣導（圖片來源：高雄市農業局提供）

「蓮潭小農市集」活動，現場匯集來自高雄及鄰近縣市的小農，除擺設各種優良農特產品攤位，並推出一系列的展售活動，包括午後的音樂饗宴、多樣化的DIY體驗、購物集點換好康活動，讓民眾可以好吃、好買、又好玩。上週雖然大雨不斷，所幸週日天公作美、午後小確幸、無風無雨又涼爽，悶的一週的民眾紛紛出門逛市集，高市農業局政風室於10日結合小農市集舉辦廉政宣導，將相關的法令規定融入有獎徵答的題目中，除了推廣公務員廉政倫理規範、反貪瀆、反賄選等多種議題，更加入反詐騙、消費者保護的觀念進行宣導，讓民眾於互動中熟悉廉政觀念。

在寓教於樂的互動體驗深化民眾反貪反賄淨化選風（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局政風室表示，食安議題備受各界關注，農業局藉由農產品展售活動，構建農民與消費者的互動平台，將在地生產的優質農產呈現給都會區市民，讓人們買得安心吃得放心，增加大家對於高雄農特產品的信心。政風室強調，廉潔是市政的核心價值，此次結合市集舉辦宣導互動體驗，讓市民在逛市集採買農產的同時，感受政府反貪倡廉的決心，打造反貪腐的全民意識。