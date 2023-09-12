新竹縣政府工務處長江良淵涉嫌貪瀆案，被檢調搜出1千多萬元現金遭收押，縣府昨依規江停職，縣長楊文科12日在主管會報以「用人不疑，疑人不用」，相信公務員都是奉公守法，清廉自持，不貪不取，發生工務處長事件，縣府各局處二層主管將進行合理調動。

楊文科說，他相信縣府公務員都是奉公守法，非常努力大家都看得到，這麼多年來，能把政策一件件推動，公務員們都盡很大心力。

楊文科並說，最近發生工務處長事件，雖然詳情還不清楚，但希望大家都能知道，「我們做任何事必須清廉自持，不貪不取」，做事要積極、有效率、有擔當，才可以把鄉親的大小事順利處理完畢。

楊文科並說，這9個月來發生很多事件，同仁都很盡心盡力在處理，跟其他縣市比起來，新竹縣政府非常有魄力和擔當，希望大家本此精神繼續努力。

楊文科並說，未來府內各局處二層主管將進行合理調動，不要久居一職，希望局處長們都可以提出看法，「我們一起來努力！」

媒體問「是否要進行人事大地震、3個月內會進行嗎？」楊文科表示，現在還沒有時間表，要看情形，但今天必須要跟大家報告他的態度。