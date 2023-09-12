彭博是全球首家與上海清算所合作，提供初始保證金試算服務的第三方服務供應商。透過這個解決方案，使得境內外利率互換交易機構，能夠更加便捷地取得上海清算所提供的人民幣利率互換各項風險指標，可增進交易效率和風險管理。此舉亦將進一步提升境內人民幣利率衍生性金融商品市場的電子化和國際化程度。

上海清算所RiSCc平台於2021年12月正式推出，為境內投資者提供多組合衍生性商品保證金敞口、風險計量，及估值等計算。透過系統的連接，全球所有彭博用戶均可利用終端機，即時造訪RiSCc平台，取得單筆人民幣利率互換初始保證金及風險等指標，更可透過彭博多資產風險系統（MARS），計算利率互換組合層面的保證金及風險指標。

上海清算所風險管理部總經理倪驥燁表示：「上海清算所推出RiSCc平台，旨在提高境內外人民幣利率互換效率、準確地進行交易前與交易後的風險管理，優化風險資源配置，進而精準達成交易目的。隨著『互換通』業務上線，與彭博創新的對接合作機制，將可服務更多境內外市場參與者，透過的每一筆交易，協助市場平穩運作。我們感謝彭博提供的專業服務，幫助我們把這一個新的交易模式問市。」

彭博全球風險和定價產品負責人Jose Ribas表示：「我們很高興能夠與上海清算所RiSCc平台連線，為市場參與者提供風險試算服務。希望我們的風險服務，能夠為更多的人民幣衍生性金融商品交易機構，提供更便利的服務，以協助中國利率衍生性金融商品市場的發展。我們也期待未來能夠與上海清算所進一步合作，為客戶提供更優質的風險及保證金試算相關服務。」