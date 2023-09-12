林姓醫師在2015年及2016年間，分別幫3名有毒癮的病患注射「牛奶針」，造成3人中毒性休克死亡，最高法院駁回林的上訴，考量他與死者家屬達成和解，依過失致人於死罪判刑1年8月、1年9月及2年，應執行有期徒刑4年，林須入獄服刑。

林姓開業診所醫師，具有第四級管制藥品「普洛福靜脈注射液」（學名：propofol，即丙泊酚，俗稱「牛奶針」）之合法購買及處方資格，林、廖、邱3人為濫用海洛因成癮者，3人因海洛因成癮，致有嚴重睡眠障礙及煩躁不安等症狀，到他的診所就診。

他為3人看診後，未詳細檢查3人是否適宜施打「普洛福靜脈注射液」，輕率開立「普洛福靜脈注射液」搭配抗組織胺類藥「亞烈明注射液」混合而成之注射液，為3人施打。

林姓醫師任由3人在施打後進入麻醉狀態時，躺在診所後方、未設置監測生命徵象設備、保持呼吸道暢通、人工換氣及其他復甦設備之休息室床上，林、廖因牛奶針藥物之作用，停止呼吸、心跳，邱則於施打第二劑後，立即頭部朝下倒地，雖經林姓醫師發現，緊急送醫救治，3人仍因中毒性休克等原因，搶救無效、死亡。

台中高分院更一審認為林男違反醫療上應注意之事項，漠視病患之生命、身體安全，先後造成3人死亡，造成被害人家屬難以抹滅之痛苦，且其輕忽草率之態度，過失程度非輕，所為甚屬可責，但考量與死者家達成和解，判刑4年，他提上訴，最高法院駁回確定。

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