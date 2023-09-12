被喻為大陸最強地級市的蘇州，近日發布了最強的房市新政。江蘇省蘇州官方11日新聞發佈會上，對市委市政府8日印發的《關於促進全市經濟持續回升向好的若干政策措施》，對於購買120平方公尺（約36.3坪）及以上商品住房不再進行購房資格審核，等於不管本地人、外地人，想買幾間就買幾間。

根據《中國基金報》報導，蘇州官方發布的《關於促進全市經濟持續回升向好的若干政策措施》中，涉及支持剛性和改善性住房需求的合計4條。

第一是優先保障和解決更多剛需住房需求人群，要讓新市民、青年人、新就業人群、常住人口購房與本地戶籍居民家庭適用同等政策。

第二點是其中關鍵，指出為滿足改善性住房需求，對於購買120平方公尺及以上商品住房不再進行購房資格審核。這意味無論人在哪個城市，無論在蘇州哪個區域買房，只要在符合120平方公尺條件新房，不再需要審核購房資格，無論本地人、外地人都能隨意買。

第三則是綜合採取購房補貼、房票安置、團購等方式，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，最後要落實降低首套房、二套房執行首付比例和首套房、二套房貸款利率，居民個人換購住房個稅優惠，個人首套房「認房不認貸」等政策。