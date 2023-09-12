蘋果（Apple）將於台灣時間13日凌晨舉辦發表會，外界預期iPhone 15系列將亮相，歐系外資法人11日評估，受經濟景氣不確定影響，下半年iPhone 15系列備貨量將下修至7800萬支，今年整體iPhone備貨量也將下修至2.034億支。

蘋果iPhone 15系列即將亮相，市場關注備貨量進展。歐系外資法人11日報告評估，下半年iPhone 15系列備貨量約7800萬支，較原先預期的8000萬支至9000萬支下修，主要是整體經濟大環境仍有不確定因素，蘋果對iPhone 15新機備貨量相對保守。

不過高階版機種比重可望提升，歐系外資法人評估，下半年iPhone 15 Pro和Pro Max高階機種占新機備貨比重可到63%，較去年同期iPhone 14高階版占比62%略升，其中頂級版iPhone 15 Pro Max備貨占比可升至35%，較去年同期iPhone 14 Pro Max占比34%略增。

這與先前市場評估相當，天風國際證券分析師郭明錤日前預估，iPhone 15 Pro Max占iPhone 15系列訂單比重約35%至40%，是iPhone 15系列占比最高的機種。韓國科技媒體The Elec日前引述消息人士報導，今年iPhone 15 Pro和Pro Max系列比重合計約65%。

不過受大環境景氣影響，歐系法人預期今年整體iPhone備貨量約2.034億支，較去年減少12%，比原先預期的2.068億支下修。

集邦科技（TrendForce）日前預估，iPhone 15新機系列產出約8000萬支，其中Pro系列產出占比可提升至超過6成，但因景氣不佳，預估iPhone今年生產總數約落在2.2億支至2.25億支，年減約5%。

在規格上，歐系法人預期，4款新機種iPhone 15 Pro Max、Phone 15 Pro、iPhone 15 Plus、以及iPhone 15均採用支援互動顯示的動態島（Dynamic Island）功能；國外科技網站MacRumors先前分析，這提高有機發光二極體（OLED）面板製造的難度。歐系法人也預期，所有iPhone 15機種均採用USB-C連接埠、取代lightning連接埠。

歐系法人並呼應市場預期，評估頂級版iPhone 15 Pro Max將採用潛望鏡鏡頭，高階版iPhone 15 Pro系列將採用蘋果新一代A17應用處理器設計，高階版iPhone 15 Pro系列產品功能區隔將更明顯，藉此帶動平均銷售價格（ASP）較高機種的銷量。

在新機組裝代工供應鏈，歐系外資法人評估，基本款iPhone 15組裝廠為鴻海和中國立訊精密，iPhone 15 Plus代工廠為立訊精密與和碩，高階版iPhone 15 Pro機種組裝廠為鴻海與和碩，頂級版iPhone 15 Pro Max主要代工廠為鴻海及立訊精密，這與日前韓國媒體The Elec預期相當。

歐系法人並評估，鴻海在iPhone 15整體組裝代工比重約60%。（編輯：楊蘭軒）1120912