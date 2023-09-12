前南韓天團BIGBANG成員之一勝利（이승현），2019年因捲入性交易、媒介性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、賭博、違反國際交易法、教唆毆打等9項罪名遭起訴，坐牢1年半，今年2月刑滿出獄。昨有網友目睹勝利上夜店玩樂，怒批他死性不改，引發熱議。

勝利出獄後依舊愛玩，3月就傳出他向朋友提議上夜店玩，4月他出現在印尼富二代翁如玉的IG影片中，與友人一起吃好料、喝燒酒，看起來日子過得舒服、愜意，沒有因為坐過牢就被有錢朋友疏遠。

昨（11日）有網友以「勝利現在還上夜店」為標題發文，PO一名男子的背影照，稱對方是勝利，許多網友看了很不滿，批評勝利沒在反省、死性不改等。

感情方面，勝利跟網紅劉惠媛（유혜원）從坐牢前到出獄都在傳緋聞，不過始終未公開認愛，劉惠媛宣布當YouTuber後，在IG被問到有無男友，她曖昧地回：「男朋友呢⋯一下子有、一下子沒有，我只會公開要跟我結婚的人。」

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