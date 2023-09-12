台灣金聯今日宣布，公開招標位於雲林的北港工業園區土地，土地面積4.5萬坪，相當於23個足球場，底價為33.8億元，台灣金聯董事長施俊吉表示，等於1.5億元就可以買到一個足球場。

施俊吉表示，這次標售有5大重點，首先這塊土地就在雲林縣北港鎮早期萬有紙業廠區，距離北港鎮中心和朝天宮只有1.5萬公里，等於就是在鎮中心的旁邊，交通相當方便。

其次，開發效益每年可以創造40億元的產值，創造1000個就業機會，有助於振興地方經濟與當地人民生活，綜合中下游廠商產業廊帶，加速形成產業聚落效果。

整合過程中，台灣金聯在2005年，約18年前就買入萬有的不良債權，萬有當時破產清算與拍賣之後，經過多年的債權人整合、廠區廢紙渣清理、以及廠區內大煙囪的拆除，以及鄰近的畸零地整合，才完成全部工作、進行公開標售。

施俊吉表示，這次的標售方式是公告底價方式公開標售，底價是33.8億元，等於買到23個足球場，換算下來是1.5億元買下一個足球場，預計10月17日12點截標，下午3點開標。

底價的計算方式是金聯內部透過成本法、開發法和工業園區調整物價法計算出來，並且委外兩家估價公司估算，去除最高、最低價後，有一家估價公司的價格和金聯所算出的價格平均，這個價格相合理，並且也給投標人適當的報酬率。

施俊吉表示，在財政部、行政院和股東銀行的支持下，成功推動這麼漂亮的大土地，也希望投資人踴躍投標。