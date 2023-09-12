王力宏上周末睽違4年重返小巨蛋，舉辦《ONE一個王力宏》演唱會，現場星光褶褶，圈內藝人包括蕭亞軒、藍心湄、林宥嘉等人都前往朝聖，擁有「最美空姐」之稱的林佩瑤也到場觀賞演唱會，不過事後曬出與王力宏的合照，卻遭網友嘲諷，對此，她則是高EQ回應。

林佩瑤曬出在演唱會後台與王力宏的合照，只見王力宏露出一抹微笑，朝著鏡頭做出手指愛心，她則是輕倚在對方肩上，做出臉頰愛心的動作，接著加碼曬出她七年前還在當空姐時，在飛機上巧遇對方的合照，臉上開心表情透露出粉絲圓夢的喜悅，隨後寫道：「好聲音永遠聽不膩」，不難看出相當敬佩對方的音樂才華。

不過林佩瑤曬出合照後，引發部分網友不滿，紛紛留言嘲諷：「人總是健忘的」、「渣渣有什麼好合照的」、「不懂追求偶像不用看人品嗎」，對此，她高EQ回應：「謝謝大家的留言，但我們都不是當事人，無須評論對錯，至少我昨晚欣賞了一場很棒的表演」，一番言論讓不少人力挺：「以歌手來說我還是很喜歡他的音樂才華，很令人崇拜的偶像！私人部份真的不關我們的事」。

至於「防疫女神」賈永婕發文透露去看王力宏演唱會，也遭網友留言圍剿，認為她曾為遭婚變的元配發聲，還多次公開譴責小三，如今卻宣告去看這場演唱會，讓不少人對於她的行徑感到失望，質疑根本是「雙標仔」。