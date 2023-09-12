民進黨台北市議員陳怡君。（本報資料照片）

基泰建設於台北市大直建案，造成鄰房龜裂下陷。對於大直街94巷1弄1至9號坍塌房屋，台北市建管處開放2樓以上住戶今早開放取物。但住戶認為時間太短，看不見市府所謂「最好的安排」。民進黨台北市議員陳怡君喊話，限制時間確實有些殘忍，市府應加派人力協助而非以時間限制。

大直街94巷1弄1至9號坍塌房屋，2樓以上住戶開放於今日上午10時30分起進屋取物，並分為今日上下午及明日3輪。

陳姓住戶於臉書抱怨，市府稱確認安全無虞，卻僅安排每戶進屋20分鐘，市府檢查都不止20分鐘，已經沒有家，也看不到賠償的影子，進屋能多拿一點東西就能減少一些損失，「不是說會對我們做最好的安排？」、「只排兩天是搞什麼鬼？」、「屋內的東西對我們來說是這輩子珍貴的心血對你們來說是屁！」

她更批評，「同樣是造成我家倒了的兇手，基泰說要派搬家公司讓我們慢慢搬家，台北市政府卻只給我們3次的20分鐘，還要照他們安排的時間，兩邊的誠意，高下立見。」

陳怡君也說，住戶十分崩潰，光20分鐘進屋整理、找物品，時間實在太短，有些東西因為房屋傾斜被壓住，還有些長輩忘記東西的位置，進屋也沒辦法好好走路。

她呼籲，住戶進屋看到房子因為傾斜而造成凌亂，已經很難過，找東西還要被限制時間，確實有些殘忍，市府不應該以時間限制，而要加派人力協助居民。