據統計，近年性騷擾申訴成立查結果中，在「虛擬環境－科技設備」性騷擾的件數逐年增加，為探討全球快速崛起的性別暴力型態，勵馨與多個單位辦理研討會。勵馨基金會執行長王玥好致詞時表示，除了與社政、警政單位合作外，也看到有部分國家與科技業者合作，以應對全球的性別暴力。

隨著數位科技興起，科技性別暴力越顯嚴重，勵馨基金會與亞洲婦女安置網絡今明2天辦理「2023科技防暴國際研討會暨亞洲婦女安置網絡會議」。

王玥好說，研討會邀集多國專家、政府代表、領袖專家聚焦討論性別暴力的議題，並以科技防暴等議題為主，而勵馨基金會專注在被害人保護，因此與社政、警政等保持友善關係，但近期看到美國部分團體甚至與科技業者合作，從預防端開始，讓勵馨發覺不能只停留在下游的殘補式服務，更要透過教育、科技教育預防及倖存者服務等，應對全球的性別暴力。

衛福部政務次長李麗芬說，近來新訂如跟騷法、性暴力4法，增加犯罪樣態、罪名及加重處罰，強化對被害人担供相關保護，並成立性影像處理中心，只要被害人有需要可以直接聯繫，「目前涉及兒少性剝影像，可在24小時下架」。

本次會議共邀請橫跨多國的領袖專家齊聚一堂，並設計科技公司場次及政策法令研討等，以解決新興科技性別暴力議題。

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