很多人吃水果總習慣削皮，其實不少水果皮的營養價值更勝果肉。對此，營養師孫語霙分享，許多新鮮水果中的抗氧化物質、植化素、膳食纖維都存在於果皮內，食用它對預防心血管疾病、便祕等皆有幫助，建議葡萄、蘋果、柑橘、奇異果可試著帶皮吃。其中她提到，奇異果皮含有黃酮類化合物和維生素C，有消除疲勞、抗老化作用，可先去除絨毛後再吃。

孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文表示，許多新鮮水果中的抗氧化物質、植化素、膳食纖維都存在於果皮內，有時水果連皮帶籽一起吃對健康更加分，像是對於減脂、預防心血管疾病、便祕、抗癌、增強免疫力等都有幫助。並分享下列可帶皮食用的4種水果：

首先是葡萄，孫語霙說明，其果皮富含花青素、白藜蘆醇，有抗氧化、養顏美容、預防癌症及肥胖的效果；其次是蘋果，外皮有槲皮素、多酚化合物、花青素和纖維，能夠對抗過敏、消除疲勞及幫助排便。

再來是柑橘，孫語霙說，其果皮生吃不好入口，但烘乾後就成為中藥材裡的陳皮，有提振食慾、改善咳嗽的效果。她並提到，柑橘內層白色的薄皮和橘絡可以吃掉，含有豐富的多酚類，可強化微血管、抗過敏、消炎。

最後是奇異果，孫語霙指出，其果皮含有黃酮類化合物、維生素C，能夠消除疲勞、抗老化，但表皮也存在著絨毛，建議清除乾淨再吃。

孫語霙提醒，若果皮口感可以接受，她都會試著帶皮吃，以攝取更多營養素；不過像是香蕉皮、榴槤皮、西瓜皮，即便有營養但實在難以下嚥，也不會勉強吃下。