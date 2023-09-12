李盈達（20歲）於2021年10月向從小養他的阿嬤討錢不成，持刀狂砍阿嬤22刀，搶走11萬後到台北色情按摩店消費，之後逃往花蓮，他遭逮時說「我就是不爽，都給她機會了，就是不給我錢」，一審依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。台灣高等法院考量李犯案時並無精神障礙，但審酌其原生、寄宿家庭等情狀，性格不定，最終駁回李男與檢方上訴。

合議庭審酌，李盈達行兇犯案時並無精神障礙，雖自認一審判刑過重，然其犯行無可憐憫。檢察官建請從重量刑，法院委請嘉義大學進行量刑前調查，深入研究李男原生家庭、求學、人際與親密關係，發現他因來回原生、寄生家庭間而有性格不定、不安感，在考量一切情狀後，審酌並無剝奪其生命之必要，因此維持無期徒刑。

回顧本案，李盈達出生時，其父因案遭通緝下落不明，母親則患有精神疾病，自他6月大起，便由其外婆託付給鄰居楊姜阿嬤扶養至16歲，但李國高中時結交損友，沉迷遊戲，不斷要錢、行竊，楊家憤而將他趕出家門，楊姜阿嬤心軟，仍讓兒子帶著李在自家塑膠工廠做學徒；未料李盈達得知阿嬤於新莊住處存放現金後，討錢不成就持刀狂砍阿嬤。

李盈達猛刺阿嬤頭、胸部20多刀，導致阿嬤大量出血，右肺有銳器傷、氣胸等症狀。行凶後，李盈達搶走屋中11萬，反鎖房門、丟棄凶刀，換下衣物，搭車前往台北市的色情按摩店拿沾有血跡的鈔票消費，之後聯繫網友逃往花蓮，藏於出租套房。

警方事後逮捕李盈達，李還說「我就是不爽，都給她機會了，就是不給我錢」，法官一審考量李犯後承認犯行，當時僅19歲，判處無期徒刑、褫奪公權終身；案經二審，李盈達舅舅批評李為曠課，經常編造「媽媽住院」、「媽媽死了」理由詛咒家人，舅舅甚至脫口六字經，後遭公訴女檢察官制止發言，李則對法官說「我知道錯了，希望法官能給我機會」。