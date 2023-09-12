新北市長侯友宜今（12）日上午召開治安會報，肯定各單位堅守崗位及打擊犯罪的努力，鼓勵警察同仁多方發展，並於會報上表揚保安警察大隊小隊長王俊智，日前協助腦性麻痺患者，完成鐵人三項比賽。侯友宜表示，警察多年來為安全犧牲奉獻，這個社會不需要太多惡意的批評，我們要有菩薩心腸，並用最高的道德標準看待，也期盼用正向方式帶動整個社會風氣。

侯友宜說，體適能對警察來說很重要，需要經過常年訓練，更需要由長官帶動，才會提升整體運動風氣。運動是團隊運動，鼓勵大家下班時可以利用短暫時間享受運動帶來的快樂，也能讓自己保有良好的體態。

侯友宜感謝警察同仁，在暑假期間為保護青少年所做的努力，近期各級學校陸續開學，看到上學時段有警察同仁在校門口執行護童專案。侯友宜強調，孩子是國家未來的主人翁，讓孩子能平安上學、快樂的成長，是市府給下一代的承諾，希望透過警察同仁在治安、交通上的努力，給市民一個優良的環境。

新北市警察局長廖訓誠表示，王俊智平日是守護治安的人民保母，同時也是熱愛運動的健將，今年3月遠赴台東參加鐵人三項，其中在游泳項目中，王俊智背著一艘救生艇，裡面是患有重度腦麻的小比，為了幫小比圓夢，在海裡拚了命的完成任務。