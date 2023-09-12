高雄市鳳山警分局五甲派出所養了一隻米克斯，取名叫作「平安」，是所內同仁開心果，不僅能分辨壞人或警察，遇到陌生人也會吠叫警戒，怎料日前「平安」咬傷一名分局警官，為此分局長官竟下令所內不得養狗，要求讓狗隔天消失，令基層員警十分心寒，決定在臉書爆料，而貼文曝光後瞬間引發眾怒。

一名員警在臉書粉專「靠北Police」發文表示，這隻警犬「平安」飼養已久，平時也有地域性，甚至阻擋不少想從後門進入的陌生人，也會分辨犯人、員警，非常聰明。不過，近日一名警官到所內進行財產點交時，不甚遭平安咬傷，進而向上投訴。

「分局長下令馬上處理，所內不准養狗」，原PO透露，所長要求狗隔天早上的8點就要消失，讓他們十分心寒，「這隻犬的生命是五甲同事共同守護，更是守護派出所的忠犬，因為您們一句話不准！所長下令隔日消失？你們是人嗎？這就是所謂的官啊」。

更有知情人士透露，「其實就是清點財產時踩到睡著的『平安』，牠嚇到本能防衛咬一口，然後就被0800下逐客令，上面都是我夢到的」。

貼文曝光後瞬間引發眾怒，網友紛紛留言痛批「有用時就是條狗，沒用時連狗都不如」、「官做個幾年就調動了，人家可是一輩子都願意在這，誰比較重要阿」、「正門不走，走後門真的不能怪狗」、「覺得派出所真的很需要狗，尤其是越忙的所，嚕狗真的蠻舒壓」、「沒能力的人才會對小動物開刀、指點點，畢竟大事也做不成」。