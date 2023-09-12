中選會今（12）日發布總統副總統選舉公告，以及在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記公告。中選會主委李進勇表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定於2024年1月13日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止，預估選舉人數約1950萬人，首次參與總統副總統選舉的人數約102萬8000人。

李進勇提醒，《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》在今年6月9日修正公布，適用於本次總統副總統及立法委員選舉，包括候選人消極資格規範、競選廣告實名制、深偽影音即時處置以及民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範等。

李進勇說，中選會網站也建置「112年選罷法修法專區」，整理民眾、候選人及政黨、選務人員應注意規定，請大家務必配合遵守，讓選務工作可以順利進行。

李進勇表示，國民要年滿20歲才有投票權，預估選舉人數約1950萬人，其中首次參與總統副總統選舉的人數約102萬8000人，選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。

李進勇說明，總統副總統選舉登記日期將從2023年11月20日起至2023年11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。同一組候選人競選經費最高金額為4億2749萬4千元。

李進勇指出，在政黨推薦方面，本次選舉符合總統副總統選舉罷免法規定，可以推薦候選人的政黨分別為，民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等4個政黨。

另外，李進勇說，依連署方式申請登記為候選人，自2023年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數1.5％，因此，本次連署人數門檻為28萬9667人。合於規定的被連署人，應檢附完成連署證明書，申請登記為總統副總統候選人。

李進勇說明，全國預計設置1萬7794個投開票所，比去年地方性選舉增加145個投開票所，選務工作人員將超過20萬人，為確保電腦計票作業安全，中選會審慎規畫相關資安防護措施，以及標準作業程序，預計要辦理三場模擬演練，以達成本次選舉電腦計票零缺失目標。李說，投票日會成立中央選務指揮應變中心，處理選務突發狀況，使投開票作業順利。

此外，李進勇指出，在國外之中華民國自由地區人民可申請返國行使總統副總統選舉權，受理期間自2023年9月12日起至2023年12月4日止，申請人於期間內向其原戶籍地鄉(鎮、市、區)戶政事務所辦理。

中選會強調，將秉持公平、公正、公開的超然立場，以積極審慎的態度辦理本次大選各項選務工作，也希望國民年滿20歲踴躍投票，體現台灣民主政治。