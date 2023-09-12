因應汽車產業電動化發展趨勢，和泰車在此次研習會介紹最新渦輪油電系統，協助學校掌握Toyota HEV技術。而在實習課程，先由東南科大進行導覽，介紹教學場域及因應節能車發展的各式教具，隨後由和泰講師帶領各校教師分組實習，交流教學軟硬體設備應用，以協助學校端未來課程規畫。

和泰車自1991年起陸續與技術型高中、大專校院等共32所學校推動T-TEP產學合作計畫(Toyota Technical Education Program)。每年捐贈各式教具並舉辦教師研習會研討Toyota新式科技，透過交流活動，共同提升汽車產業人才培育做法。

為促進跨校交流，和泰車攜手東南科大於全新落成之車輛實務營運中心舉辦暑期T-TEP教師研習會，吸引來自26校42名教師參加研習。研習會首先由東南科大分享特色教學，藉由學校的研發優勢，並與產業界緊密的合作，鼓勵學生進行賽車打造工程，投入業餘賽事，以此激發學生學習動機及興趣。