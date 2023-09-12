世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，2023年進入下半年後，廠房、廠辦交易表現回暖，部分營運穩健企業已逐漸替未來產能復甦及早布局。另外，隨著央行五度升息，保險業最低收益限制提高至2.845%，在商辦供給有限的狀況下，許多投資人已轉為評估中南部的工業地產。

南科除了半導體大廠外，包含光電、太陽能及精密機械等龍頭品牌亦聚集於南科，帶動大量就業人口的同時也讓南科條件良好的設廠基地一位難求。世邦魏理仕台灣公告公開徵求「南科樹谷園區土地」最優投資人，總面積達247公頃，包含150公頃企業用地，因緊鄰南科，已有多家知名廠商進駐，如統一企業籌建大型物流園區，預計在2024年完工並營運；全球知名GPS及智慧穿戴領導品牌Garmin，近期亦已擴廠投資，並著手進行員工招募。

世邦魏理仕表示，本次徵求最優投資人之標的緊鄰南科，除具備可擁有獨立產權優勢外，基地方正且整體面積約5,682坪，預估未來可興建樓地板面積約達2萬坪，適合半導體關聯、光學材料、電子零組件、電池儲能、物流倉儲等相關產業，屬園區內稀有釋出設廠基地。