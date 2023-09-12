台南市政府前經濟發展局長陳凱凌涉嫌接受廠商性招待、喝花酒及索賄180萬元，今年8月16日一審判刑8年後，因羈押期限將至，加上此案尚未移審，台南地方法院今天裁定陳凱凌自9月20日起，延長羈押2個月。

據了解，陳凱凌從去年底被檢方聲押獲准後，羈押至今已逾8個多月；一審宣判時，他的律師也曾當庭聲請具保，但經法官諭知正式遞狀後，合議庭仍駁回他的聲請。

台南地院裁定指出，被告陳凱凌涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、財產來源不明罪，刑法公務員利用職務上機會犯詐欺得利罪、使公務員登載不實罪、3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法洗錢罪，因羈押期間即將屆滿，經再次訊問後，認為被告所犯罪名包含法定刑7年以上有期徒刑的重罪。

法官裁定還說，被告經判處有期徒刑8年，如果日後判決確定，勢必面臨徒刑的執行，但因他長年累積政商、國內外的人脈與資力，可認為有籌措相當現金的經濟能力及人脈，加上此案經新聞媒體廣泛報導備受矚目，被告為智識正常的成年人，面對重刑時，依一般合理判斷，迴避司法審判或刑罰執行而逃亡的可能性甚高，國家刑罰權難以實現的危險也較大，自有相當理由足認被告有逃亡之虞，因此羈押原因仍然存在。

法官認為，為防止被告逃亡，以確保此案後續上訴程序的進行，以及將來刑罰的執行，並衡量社會秩序的維護與被告人身自由的保障，認為對被告採取拘束人身自由的措施，仍屬相當且必要的手段，加上在現階段的訴訟程序中，並無羈押以外的方法得以代替，自有繼續羈押的必要。