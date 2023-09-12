911恐怖攻擊事件屆滿22週年，美國紐約、華府和賓州今天舉行莊嚴的紀念儀式，敲響悼鐘並逐一宣讀罹難者姓名，當年殉職消防員的孫兒也致詞緬懷英雄爺爺。

2001年9月11日，蓋達組織（Al-Qaeda）成員劫持4架民航客機，衝撞紐約世貿雙子星大樓和五角大廈，其中一架墜毀於賓州一處空地，共奪走近3000條人命。這是繼1941年珍珠港事件後，外國勢力對美國領土造成傷亡最慘重的襲擊。

在紐約市各地、國會和其他地方，都有默哀追思儀式來紀念這場由蓋達首腦賓拉登（Osama bin Laden）策劃的恐攻。911發生近10年後，美國海軍海豹部隊（US Navy SEALs）在巴基斯坦擊斃藏身在此的賓拉登。

法新社報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與紐約現任和前任市長及罹難者家屬齊聚在世界貿易中心（World Trade Center）雙塔遺址，出席911紀念活動。

美國共和黨籍總統參選人、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）也出席在紐約舉行的追思活動。

在儀式中，家屬代表逐一宣讀當年在紐約喪生的2600多名遇難者姓名。

消防員塔拉西維茲（Allan Tarasiewicz）的孫子說：「但願我有機會真的認識您。家裡的每個人都很懷念您。我們永遠不會忘記。」塔拉西維茲在世貿中心進行救援行動時喪生，享年45歲。

在華府五角大廈，一名水兵為184名罹難者敲響了船鐘。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈紀念儀式中表示：「911讓美國成為一個處於交戰狀態的國家，數十萬人身著軍服挺身而出，為國家服務。」

「我知道，年復一年緬懷這起劃時代悲劇令人痛苦萬分…國防部的男男女女將永遠銘記在心。」

路透社報導，當年第4架遭劫持的飛機據信原本要攻擊位於華府的國會大廈或白宮，但機上40名乘客和機組人員奮力反擊，致使飛機墜毀在賓州西部一處田野，無人生還。當局今天也為這40人敲響鐘聲。

賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）在賓州姍克斯維爾（Shanksville），向聯合航空（United Airlines）93號航班罹難者獻花圈。

甫結束印度、越南訪問行程的總統拜登則於下午赴阿拉斯加安克拉治（Anchorage）一處軍事基地，向超過1000名軍官、急救人員和他們的家屬發表談話。

拜登表示，美國最長的戰役雖已結束，但力阻美國國土、人民與盟友再遭襲擊的決心永不止歇；他承諾，美國會持續追蹤任何態樣的恐怖威脅，亦會持續阻斷恐怖活動，不論在何處，「我永遠都將毫不猶豫地採取必要作為，捍衛美國人民」。

前總統川普則發布一段影片，矢言「我們永遠、永遠不會忘記」911受害者。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120912