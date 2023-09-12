隨感染人數再次上升，美國今天核准最新版的COVID-19疫苗，新配方是針對當前正在流行的新變異株。

法新社報導，美國新核准的新版疫苗分別為莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）研製，可應對Omicron新的亞變異株。美國食品暨藥物管理局（FDA）認為，對於6個月以上嬰幼兒來說，接種疫苗好處大於風險。

FDA高級官員馬克斯（Peter Marks）說：「疫苗接種對於公共衛生和持續預防COVID-19重症（包括住院和死亡）依然非常重要。」

莫德納和輝瑞都發出聲明，稱未來幾天內美國各地藥房和診所就能拿到最新版疫苗。

由美國疾病管制暨預防中心（CDC）召集的小組將於明天舉行會議，擬定有關哪些民眾應接種新版疫苗的臨床建議。

拜登政府一直以來推動的是大多數美國人每年都接種COVID-19疫苗加強針，預計CDC明天會議後端出的指南也類似。有別於美國，歐洲通常只建議年長者或患有慢性病（如心臟病、糖尿病、呼吸系統疾病）等染疫高風險族群接種加強針，英、法及德國都採這種做法。

莫德納與輝瑞最新版疫苗針對的是XBB.1.5變種，雖然XBB.1.5在美基本已不再流行，但FDA表示最新版疫苗依然能有效應付EG.5和BA.2.86等當前的流行株。

世界衛生組織（WHO）和美國都在今年5月解除因應COVID-19的公衛緊急狀態，不過藉由個人保險和政府補貼方案，多數美國民眾應依然能免費接種新疫苗。

專家對新疫苗接種對象範圍則意見不一，但白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）告訴法新社：「我相信所有美國民眾今秋都接種加強針會比較好。雖說高風險群體接種後受益最多，但即使風險較低者最好也能接種。」（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120912