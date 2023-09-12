一般人感覺腹痛，多以為是腸胃炎，但一名男子某天突然腹部劇痛，二度急診才知道其上腸繫膜有血栓、導致腸中風，緊急手術消除血栓，才救回一命。醫師表示，腸中風極其兇險，若未能及時搶救，導致出血、壞血，死亡率將高達90%。民眾若發生讓人痛不欲生的腹部劇痛，且伴隨嚴重脹氣、出現血便，務必緊急就醫。

安平醫院副院長許秉毅在《健康2.0》表示，腸中風與腦中風、心臟缺血一樣，都是血管處於缺血狀態，因而無法供應該血管對應的組織所需的血液，若延誤治療，會使得腸黏膜喪失抵抗細菌能力、細菌進入全身後導致敗血症。之後，腸壁繼續缺氧而變得腫脹，腸子壞死潰爛開始穿孔，「若腸子已經缺血到壞死，死亡率達9成，且預後不佳。」

如何區分腸中風與腸胃炎的疼痛，許秉毅表示，腸中風導致的疼痛是非常非常的痛，會讓人痛不欲生，且腹部有明顯的脹氣，若因腸中風導致腸子壞死，患者還會出現血便。他表示，腸中風患者有70%是因為動脈阻塞所致，因此三高族群（高血壓、高血脂、糖尿病）要特別小心，因這類患者較易有心血管病變。此外，60歲以上族群、心律不整、心臟衰竭、休克住加護病房的患者、有凝血疾病者也較容易出現腸中風。

許秉毅表示，上述男子就是因為有高血壓、高血脂問題，平常又菸酒不離身，某次晚宴後回家肚子痛，掛急診後服用腸胃炎藥物，稍有緩解，未料回家後，肚痛加劇，且嚴重脹氣，凌晨3時再度掛急診，經電腦斷層掃描後才知是上腸繫膜有顆3.6公分的血栓，經注射血栓溶解劑、在該處放置支架，男子才感覺舒服，也免於小腸壞死而必須切掉小腸，「若是小腸壞死，男子性命可能不保。」