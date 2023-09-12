一名女子昨（11日）晚穿寬鬆T恤，掀開後套住先生的頭部，讓對方的臉緊貼自己胸部問「我香嗎？」沒想到先生因感冒鼻塞，用鼻音說「我只聞得到自己的鼻涕味」，先生的反應讓她瞬間傻眼，貼文引發女網友爆笑。

原PO昨於論壇《Dcard》指出，過去若有生理需求，都是直接摸先生的生殖器，這次她穿較寬鬆的T恤，掀開套住先生的頭，讓對方的臉貼在她的胸前，問「我今天香嗎？」先生嗅了嗅鼻子淡定地說，「我感冒鼻塞，只聞得到自己的鼻涕味。」

先生的回應讓原PO瞬間傻眼，她說先生很個性遲鈍，任何事情都要說得很明白才會懂，就連房事也不例外，自認這方式已是明顯暗示，色誘不成讓她超級崩潰說「沒想到竟然失敗了。」貼文引發女網友爆笑，「我也會這樣套住先生的頭」、「老公的反應好好笑，當場冷掉」、「下次找他身體健康的時候色誘啦！」

但也有女網友表示，過去曾用相同手法套住先生頭部，對方反覺得女生太主動很可怕，建議原PO改穿性感睡衣或放情趣用品暗示對方，「傳一些性感自拍或穿一點不一樣的衣服，不然就是買道具放床上暗示」。