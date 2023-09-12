鴻海創辦人郭台銘8月28日正式宣布投入2024總統大選，如何衝高連署份署成為關鍵。據傳，郭辦尋求導入科技手段，盼民眾上傳身分證影像檔，取代現行粘貼身分證正面影本的作法，並已行文詢問中選會。不過，中選會主委李進勇今打槍郭辦，強調根據中選會規定格式，身分證應要用浮貼的方式，法律有明文規定，大家共同遵守，避免不必要爭議。

李進勇今天上午主持總統副總統選舉公告記者會，對於郭台銘日前稱要電子連署，中選會是否採用科技手法？李進勇回應，「嚴格講起來並不是所謂的電子連署，根據媒體報導以及特定人士的辦公室跟本會詢問事項，我們的了解，大概是他們詢問能不能身分證用掃描套印的方式來做連署」。

李進勇表示，他要特別說明，選舉是一個非常競爭激烈的政治活動，所以任何選舉的法令制定及執行，都一定要非常嚴謹，以防止不必要的事情發生，用這個態度來辦理選務工作。

李進勇說，根據《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，被連署人或是代理人一定要根據中選會所規定連署人名冊以及切結書的格式來「依式訂製」，根據中選會規定格式，已清楚載明身分證用影印或掃描，都要用浮貼的方式浮貼在表格。

他強調，這個就是法律規定，法律有明文規定，大家共同遵守，避免不必要爭議，希望可能的擬參選人都能夠遵守規定辦理。